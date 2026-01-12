Российский дипломат умер на Кипре
Сотрудник посольства России на Кипре умер 8 января. Об этом сообщили в Telegram-канале диппредставительства.
«С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 г. ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А. В. Панов», – указано в публикации.
По данным представителей посольства, семье умершего дипломата оказывается поддержка и помощь. Кроме того, компетентные органы на Кипре вместе с диппредставительством РФ занимаются репатриацией тела в Россию.
Телеканал ANT1 отметил, что тело Панова было найдено в его кабинете. Сообщается, что причиной смерти в посольстве назвали суицид. Кроме того, по данным телеканала, сотрудник диппредставительства оставил письмо, содержание которого не раскрывается. Его должны направить в Москву.