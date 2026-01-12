Российский дипломат умер на Кипре

Телеканал ANT1 отметил, что тело Панова было найдено в его кабинете. Сообщается, что причиной смерти в посольстве назвали суицид. Кроме того, по данным телеканала, сотрудник диппредставительства оставил письмо, содержание которого не раскрывается. Его должны направить в Москву.