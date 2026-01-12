Экс-канцлер казначейства Великобритании перешел в партию Reform UK
Бывший канцлер казначейства при Борисе Джонсоне Надим Захави перешел в партию Reform UK, передает Sky News.
Захави на пресс-конференции раскритиковал «кошмар двухуровневой Британии [премьер-министра] Кира Стармера». Он также заявил, что хочет предложить свою «помощь» и дать совет действующему лидеру партии Reform UK Найджелу Фараджу.
«Я решил, что команда, которая принесет пользу этой стране, будет сформирована Найджелом, и поэтому я решил присоединиться к Reform UK», – сказал Захави.
Захави родился в Багдаде (Ирак) в 1967 г. В сентябре 2021 г. он получил портфель министра образования. 5 июля 2022 г. после отставки министра финансов Риши Сунака Захави заменил его на этой должности. Кроме того, в период с 25 октября 2022 г. по 29 января 2023 г. был на посту председателя Консервативной партии Великобритании.