Венгрия предоставила политическое убежище нескольким гражданам Польши

Ведомости

Несколько польских граждан получили в Венгрии политическое убежище. В своей стране они подвергались преследованиям властей, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с лидером литовской партии «Заря над Неманом» Ремигиюсом Жемайтайтисом.

«Демократия и верховенство права в Польше находятся в кризисе и под угрозой. <...> Мы предоставили убежище и статус беженцев нескольким лицам, пострадавшим от политических преследований в Польше», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

По его словам, запросы об убежище получило правительство Венгрии. Кабмин страны рассмотрел их в строгом соответствии с законодательством республики и правилами Евросоюза (ЕС).

12 января бывший министр юстиции и бывший генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро в соцсети X сообщил, что получил политическое убежище в Венгрии. По его словам, он также подал заявление о международной защите для своей жены Патриции Котецкой.

