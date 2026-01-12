Газета
Главная / Политика /

МИД Армении вызвал посла России из-за слов Соловьева

Ведомости

Посол России в Ереване Сергей Копыркин получил ноту протеста и был вызван в МИД Армении из-за слов телеведущего Владимира Соловьева, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. Ее цитирует портал News.am.

«Ему вручена нота протеста, выражающая глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала. Было подчеркнуто, что они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения», – сказала Бадалян.

По данным портала, Соловьев в рамках программы «Соловьев. Life» 10 января сказал, что потеря Армении не в интересах России. Он поинтересовался, почему РФ не может начать спецоперацию «в других точках нашей зоны влияния».

