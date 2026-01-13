Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

За ночь силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 12 января до 7:00 мск 13 января, сообщает Минобороны РФ.

Семь БПЛА было сбито в Ростовской области и по одному – в Белгородской, Курской, Орловской областях, а также в республике Крым.

Ранним утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог. По его словам, сведений о пострадавших не поступало, данные о последствиях на земле уточняются.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её