Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ
За ночь силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 12 января до 7:00 мск 13 января, сообщает Минобороны РФ.
Семь БПЛА было сбито в Ростовской области и по одному – в Белгородской, Курской, Орловской областях, а также в республике Крым.
Ранним утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог. По его словам, сведений о пострадавших не поступало, данные о последствиях на земле уточняются.