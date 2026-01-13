CNN: у США есть оружие, вызывающее «гаванский синдром»
Минобороны США располагает устройством, которое может быть причиной так называемого «гаванского синдрома». Ведомство купило его в ходе секретной операции и потратило на его тестирование больше года, пишет CNN со ссылкой на четыре информированных источника.
Двое собеседников рассказали, что подразделение министерства внутренней безопасности приобрело устройство за миллионы долларов в последние дни правления администрации экс-президента США Джо Байдена. Сделку профинансировало американское минобороны. Источники отметили, что чиновники заплатили за устройство «восьмизначную сумму», но не уточнили точную цифру.
Отмечается, что устройство еще находится в процессе изучения. Насчет его связи с десятками аномальных случаев ухудшения здоровья, которые официально остаются без объяснений, ведутся споры, а «в некоторых правительственных кругах даже царит скептицизм».
По словам одного из собеседников, устройство генерирует импульсные радиоволны, которые, по мнению ряда чиновников и ученых, могли стать причиной инцидентов. Указывается также, что в нем якобы присутствуют российские компоненты, хотя устройство не полностью производства РФ.
1 апреля 2024 г. CBS News сообщал, что США допускают возможность того, что «гаванский синдром» у американских дипломатов был вызван действиями со стороны России. По мнению представителей американских властей, дипломаты стали жертвами секретного оружия, «стреляющего высокоэнергетическим пучком микроволн или ультразвука». Тогда же в Белом доме заявили, что разведка США не делала выводов о причастности России к случаям возникновения «гаванского синдрома» у американских дипломатов.