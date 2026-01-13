CNN: у США есть оружие, вызывающее «гаванский синдром»

1 апреля 2024 г. CBS News сообщал, что США допускают возможность того, что «гаванский синдром» у американских дипломатов был вызван действиями со стороны России. По мнению представителей американских властей, дипломаты стали жертвами секретного оружия, «стреляющего высокоэнергетическим пучком микроволн или ультразвука». Тогда же в Белом доме заявили, что разведка США не делала выводов о причастности России к случаям возникновения «гаванского синдрома» у американских дипломатов.