В Коста-Рике раскрыли план покушения на президента Чавеса
Власти Коста-Рики объявили о предотвращении покушения на президента Родриго Чавеса накануне национальных выборов, передает NDTV со ссылкой на заявления генерального прокурора страны Карло Диаса.
По данным следствия, информация о готовящемся убийстве поступила от конфиденциального источника. Подозреваемой является женщина, которая, по словам генпрокурора, проявляет высокую активность в социальных сетях. Детали дела не раскрываются.
При этом официальные лица заявляют, что не видят связи между инцидентом и предстоящими 1 февраля президентскими и парламентскими выборами. Действующий президент Чавес, пользующийся популярностью, не может баллотироваться на второй срок подряд и поддерживает кандидатуру бывшего министра при президенте Лауры Фернандес.
Выборы президента Коста-Рики назначены на 1 февраля, а в случае необходимости второй тур пройдет 5 апреля. Полномочия нынешнего главы государства истекают 8 мая.