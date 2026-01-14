Газета
Число жертв обрушения крана на поезд в Таиланде возросло до 28 человек

В результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд на северо-востоке Таиланда погибли 28 человек, сообщает издание Khaosod в соцсети Х. Спасатели продолжают извлекать заблокированных в вагонах пассажиров.

По последним данным, более 40 человек получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Катастрофа произошла в Бан Танон Кхот, район Сикхио, 14 января. На поезд упал кран, использовавшийся при строительстве железнодорожного моста. Состав, который следовал из Бангкока в Убонратчатхани, сошел с рельсов и загорелся. Пассажиры оказались заблокированы внутри обломков.

Официальные лица сообщили, что поезд на высокой скорости врезался в упавший кран, после чего части конструкции обрушились на состав.

