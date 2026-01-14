Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника за четыре часа
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа за четыре часа. Атаки были отражены с 9:00 до 13:00 мск, сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на акваторию Азовского моря – 28 единиц. Еще три воздушных цели российские военные поразили в Крыму и две – в Краснодарском крае.
В 11:51 мск Росавиация сообщила о введении ограничений на работу аэропорта в Краснодаре («Пашковский»). Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 14 января силы ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА самолетного типа в небе над российскими регионами. Из них 25 единиц было ликвидировано над территорией Ростовской области, еще 13 – в Ставропольском крае. Пять сбитых БПЛА пришлись на Брянскую область, три – на Крым, по одному – на Белгородскую и Курскую области.