Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника за четыре часа

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа за четыре часа. Атаки были отражены с 9:00 до 13:00 мск, сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на акваторию Азовского моря – 28 единиц. Еще три воздушных цели российские военные поразили в Крыму и две – в Краснодарском крае.

В 11:51 мск Росавиация сообщила о введении ограничений на работу аэропорта в Краснодаре («Пашковский»). Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 14 января силы ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА самолетного типа в небе над российскими регионами. Из них 25 единиц было ликвидировано над территорией Ростовской области, еще 13 – в Ставропольском крае. Пять сбитых БПЛА пришлись на Брянскую область, три – на Крым, по одному – на Белгородскую и Курскую области.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте