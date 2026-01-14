Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника за четыре часа

В ночь на 14 января силы ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА самолетного типа в небе над российскими регионами. Из них 25 единиц было ликвидировано над территорией Ростовской области, еще 13 – в Ставропольском крае. Пять сбитых БПЛА пришлись на Брянскую область, три – на Крым, по одному – на Белгородскую и Курскую области.