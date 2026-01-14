Минобороны РФ рассказало об ударе ВСУ по танкеру «Матильда» в Черном море

В МИД Казахстана также сообщили о все большем числе инцидентов близ КТК и нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры. По данным Астаны, 13 января беспилотниками в Черном море были атакованы три танкера, направлявшихся к морскому терминалу консорциума Каспийского трубопровода. Суда имели все необходимые разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием.