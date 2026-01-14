Минобороны РФ рассказало об ударе ВСУ по танкеру «Матильда» в Черном море

Минобороны РФ рассказало об ударе ВСУ по танкеру «Матильда» в Черном мореМИД Казахстана обсудил с ЕС и США меры по обеспечению безопасности перевозок нефти
Танкер «Матильда» под флагом Мальты подвергся атаке двух украинских ударных беспилотников в 100 км от Анапы Краснодарского края. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Сигнал бедствия был принят в акватории Черного моря в 10:15 мск 13 января по международному каналу безопасности и бедствия, уточнили в российском оборонном ведомстве.
В МИД Казахстана также сообщили о все большем числе инцидентов близ КТК и нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры. По данным Астаны, 13 января беспилотниками в Черном море были атакованы три танкера, направлявшихся к морскому терминалу консорциума Каспийского трубопровода. Суда имели все необходимые разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием.
Дипломаты Казахстана после атак на танкеры обсудили с европейской и американской сторонами меры по обеспечению безопасности перевозки нефти, отметили в ведомстве. МИД республики призвал партнеров к тесному сотрудничеству в разработке совместных мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем.
В декабре 2025 г. танкер в порту Ростова-на-Дону загорелся в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Разлива нефтепродуктов не произошло, уточнял мэр города Александр Скрябин. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что на борту пострадавшего танкера погибли два члена экипажа. Еще трое были ранены.