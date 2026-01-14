МИД Туркмении: все 14 человек на потерпевшем крушение иранском сухогрузе спасены
Все 14 человек, находившихся на терпящем бедствие иранском сухогрузе Rona в Каспийском море, были спасены, сообщил МИД Туркмении.
По предварительной информации, спасенные являются гражданами Ирана и Индии. В настоящий момент туркменская сторона проводит все процедуры, предусмотренные международными правилами.
14 января береговые службы Туркмении получили сигнал SOS от иранского сухогруза. Госорганы, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, приняли меры по спасению людей, рассказали в министерстве.