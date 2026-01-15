Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
Больше всего БПЛА было сбито в Ростовской области – 19 единиц. Шесть воздушных целей российские военные поразили в Брянской области, пять – в Волгоградской. По одному беспилотнику было ликвидировано в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах. Раненых нет, данных о разрушениях на земле не поступало.