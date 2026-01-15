Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

Больше всего БПЛА было сбито в Ростовской области – 19 единиц. Шесть воздушных целей российские военные поразили в Брянской области, пять – в Волгоградской. По одному беспилотнику было ликвидировано в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах. Раненых нет, данных о разрушениях на земле не поступало.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её