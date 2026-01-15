Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над регионами России

Больше всего БПЛА было сбито в Ростовской области – 19 единиц. Шесть воздушных целей российские военные поразили в Брянской области, пять – в Волгоградской. По одному беспилотнику было ликвидировано в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря.