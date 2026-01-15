Бастрыкин: с начала спецоперации атакам Киева подверглись 44 региона России

Согласно информации Минобороны, в ночь на 15 января силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Больше всего БПЛА (19) было ликвидировано в Ростовской области. Шесть воздушных целей были поражены в Брянской области, пять – в Волгоградской. По одному БПЛА было нейтрализовано в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря.