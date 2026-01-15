Бастрыкин: с начала спецоперации атакам Киева подверглись 44 региона России
С начала специальной военной операции украинским атакам подверглись 44 региона России за пределами зоны боевых действий. Погибли более 1000 человек, включая 39 детей, сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин ТАСС.
С 2022 г. зафиксировано более 11 000 обстрелов и терактов с использованием беспилотников.
По словам Бастрыкина, с начала спецоперации было возбуждено 4338 уголовных дел по фактам обстрелов артиллерией и ракетами, атак с применением БПЛА на территории 44 субъектов РФ, а также вторжения в августе 2024 г. В результате этих преступлений погибли 1074 мирных жителя, а ранения получили 5181 человек, включая 328 несовершеннолетних.
Глава СК подчеркнул, что по всем подобным фактам возбуждены уголовные дела, и следователи работают над установлением всех причастных лиц, включая командиров подразделений ВСУ. Он также напомнил, что в России уже заочно осуждены несколько украинских командиров, отдававших приказы о нанесении ударов по территории РФ, и работа по установлению других виновных продолжается.
Согласно информации Минобороны, в ночь на 15 января силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Больше всего БПЛА (19) было ликвидировано в Ростовской области. Шесть воздушных целей были поражены в Брянской области, пять – в Волгоградской. По одному БПЛА было нейтрализовано в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря.