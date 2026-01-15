Бывший замглавы Минтруда Скляр найден мертвым в новой Москве

В 2002 г. он перешел на государственную службу, заняв пост заместителя руководителя управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, а с 2011 по 2013 г. уже сам возглавлял это управление. Следующий этап его карьеры был связан со Счетной палатой, где он работал на различных должностях с 2013 по 2018 г.