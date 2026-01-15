Бывший замглавы Минтруда Скляр найден мертвым в новой Москве

Бывший замглавы Минтруда Скляр найден мертвым в новой МосквеПричиной смерти чиновника мог стать суицид
Бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр найден мертвым в своем частном доме в новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Причиной смерти мог стать суицид.
Как сообщают «Известия», в одном из мессенджеров он разослал сообщение, в котором возлагает вину на свою супругу. После этого спасатели поехали к нему на адрес, но нашли экс-чиновника мертвым. Агентство «Москва» сообщало, что на месте происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили пистолет рядом с телом.
Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты России с 2018 по 2022 г. Его увольнение с этой должности было оформлено распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина. В ведении чиновника находились вопросы развития информационных систем и предоставления государственных услуг в электронном формате.
Скляр родился 25 апреля 1975 г. в Славянске-на-Кубани. Он окончил Кубанский государственный университет и позднее – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).
Его профессиональный путь начался в 1995 г. в Инновационном фонде развития и обновления Кубани, где он возглавлял управление инвестиционных программ. С 1997 по 2002 г. Скляр работал в ОАО «Компания «Краснодарагропромснаб».
В 2002 г. он перешел на государственную службу, заняв пост заместителя руководителя управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, а с 2011 по 2013 г. уже сам возглавлял это управление. Следующий этап его карьеры был связан со Счетной палатой, где он работал на различных должностях с 2013 по 2018 г.