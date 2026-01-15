Иран открыл воздушное пространство
Агентство гражданской авиации Ирана сообщило, что воздушное пространство страны доступно для взлетов, посадок и транзитных полетов. Сообщение приводит государственная телерадиокомпания Исламской Республики (IRIB).
Отмечается, что перед отправлением в аэропорт пассажирам необходимо сообщить о своем рейсе.
По данным Flightradar, рейсы над Ираном уже возобновили авиакомпании Sepehran Airlines, Fly Kish, Mahan Air, Meraj Airlines, Taban Airlines, Mehr Airways, Emirates, Etihad Airways, Flydubai, Air Arabia, а также авиалинии Турции, Узбекистана и Тайваня.
Иран закрыл свое воздушное пространство 15 января, сообщал сервис Flightradar24 в соцсети Х. Решение не затрагивало международные рейсы, имеющие специальное разрешение. Причина закрытия пространства не уточнялась.
С 28 декабря в Иране продолжаются массовые протесты. Изначально участники акций в Тегеране требовали экономической стабильности, позже к этим требованиям добавились призывы к политическим реформам.