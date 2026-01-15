Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин выступит в Кремле перед послами иностранных государств

Ведомости

Президент России Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения верительных грамот выступит перед прибывшими послами. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам. В том числе затронет и основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых будут представлены на церемонии», – отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что речь президента, как правило, носит внешнеполитический характер, в рамках которого главой страны излагается видение текущей международной ситуации и даются соответствующие оценки.

До этого в Кремле сообщали, что 15 января Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты главе государства вручат, в частности, Петер Припутен из Словакии, Аленка Сухадолник из Словении, Мохамед Абукар Зубеир из Сомали, Николя Луи Мари Оливье де Ривьер из Франции и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте