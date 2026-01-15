Путин выступит в Кремле перед послами иностранных государств

До этого в Кремле сообщали, что 15 января Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты главе государства вручат, в частности, Петер Припутен из Словакии, Аленка Сухадолник из Словении, Мохамед Абукар Зубеир из Сомали, Николя Луи Мари Оливье де Ривьер из Франции и др.