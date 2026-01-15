Путин выступит в Кремле перед послами иностранных государств
Президент России Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения верительных грамот выступит перед прибывшими послами. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам. В том числе затронет и основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых будут представлены на церемонии», – отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что речь президента, как правило, носит внешнеполитический характер, в рамках которого главой страны излагается видение текущей международной ситуации и даются соответствующие оценки.
До этого в Кремле сообщали, что 15 января Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты главе государства вручат, в частности, Петер Припутен из Словакии, Аленка Сухадолник из Словении, Мохамед Абукар Зубеир из Сомали, Николя Луи Мари Оливье де Ривьер из Франции и др.