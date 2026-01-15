Трамп пригрозил применить закон о восстании в Миннесоте

В Миннеаполисе агент ICE открыл огонь по автомобилю, который перекрыл путь силовикам во время рейда против нелегальных мигрантов из Сомали и попытался скрыться. Водитель машины Гуд погибла на месте. В городе появились стихийные мемориалы, начались первые акции протеста. Федеральные и местные власти дали разные оценки произошедшему. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что гибель женщины стала следствием сопротивления силовикам и назвал произошедшее «трагедией, созданной ею самой». Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, напротив, расценил инцидент как превышение полномочий и потребовал, чтобы ICE «убиралась к черту» из Миннесоты.