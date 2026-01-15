Трамп пригрозил применить закон о восстании в Миннесоте
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить в Миннесоте закон о восстании 1807 г. (The Insurrection Act), который допускает использование вооруженных сил для наведения порядка внутри страны. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, такая мера будет принята, если «коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников», которые, по его утверждению, нападают на сотрудников миграционной и таможенной полиции США (ICE).
«Я введу закон о восстании, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец безобразию, происходящему в этом когда-то великом штате», – написал Трамп.
12 января стало известно о массовых акциях протеста в США против действий ICE и пограничной службы. Поводом стали инциденты в Миннеаполисе и Портленде. В ходе рейда 7 января в Миннеаполисе агент ICE застрелил 37-летнюю Рене Гуд, а днем позже в Портленде были ранены автомобилисты-мигранты.
В Миннеаполисе агент ICE открыл огонь по автомобилю, который перекрыл путь силовикам во время рейда против нелегальных мигрантов из Сомали и попытался скрыться. Водитель машины Гуд погибла на месте. В городе появились стихийные мемориалы, начались первые акции протеста. Федеральные и местные власти дали разные оценки произошедшему. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что гибель женщины стала следствием сопротивления силовикам и назвал произошедшее «трагедией, созданной ею самой». Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, напротив, расценил инцидент как превышение полномочий и потребовал, чтобы ICE «убиралась к черту» из Миннесоты.