Даванков предложил запретить перевод задержанных в другой регион
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») заявил, что внесет на рассмотрение законопроект о непереводе задержанного в другой регион, если он заявляет о риске насилия. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.
Перевод должен допускаться после проверки заявления и с согласия суда, а не просто по решению полиции, отметил Даванков. Он также обещал отдельно обсудить закон с правозащитниками. Депутат отметил, что в регионах, где часто нарушаются права женщин, объективность проверок может быть поставлена под сомнение. Даванков отметил, что, возможно, придется подключить независимую сторону.
Такое решение вице-спикер Госдумы принял в связи с задержанием девушки Айны из Ингушетии в Москве. Ее мать написала заявление о краже, чтобы вернуть дочь домой. По данным СМИ, год назад девушка сбежала из семьи из-за домашнего насилия. После огласки Айну отпустили из ОВД Свиблово, сейчас она в безопасности.
Даванков написал, что если бы журналисты не рассказали о ситуации, то девушку бы вывезли в Ингушетию и на следующий день выпустили из полиции к «тем самым родственникам».
«К сожалению, похожие истории ничем хорошим не заканчиваются», – написал он.