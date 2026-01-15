Даванков предложил запретить перевод задержанных в другой регион

Перевод должен допускаться после проверки заявления и с согласия суда, а не просто по решению полиции, отметил Даванков. Он также обещал отдельно обсудить закон с правозащитниками. Депутат отметил, что в регионах, где часто нарушаются права женщин, объективность проверок может быть поставлена под сомнение. Даванков отметил, что, возможно, придется подключить независимую сторону.