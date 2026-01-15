Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина
Принцесса Греческая и Датская Ирина скончалась в возрасте 83 лет, сообщил CNN со ссылкой на коммюнике королевской семьи Испании.
Принцесса умерла в Мадриде во дворце Саруэла в 11:40 по местному времени (13:40 мск).
Состояние Ирины резко ухудшилось несколько месяцев назад. Последнее публичное появление принцессы состоялось в феврале 2025 г. на свадьбе ее племянника принца Николаоса. Она передвигалась на инвалидном кремле. Недавно королева София отменила свои мероприятия из-за ухудшения здоровья сестры.
Принцесса Ирина родилась в Кейптауне 11 мая 1942 г. Она никогда не состояла в браке и не имела детей. Большую часть жизни принцесса посвятила общественной и благотворительной деятельности. В 2018 г. Испания предоставила Ирине гражданство по особому указу за тесную связь со страной и королевской семьей.