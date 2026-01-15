Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина

Принцесса Ирина родилась в Кейптауне 11 мая 1942 г. Она никогда не состояла в браке и не имела детей. Большую часть жизни принцесса посвятила общественной и благотворительной деятельности. В 2018 г. Испания предоставила Ирине гражданство по особому указу за тесную связь со страной и королевской семьей.