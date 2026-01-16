Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО за ночь сбили 106 украинских беспилотников над регионами

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА – 44 – было ликвидировано в Белгородской области. Еще 22 сбитых беспилотника пришлись на территорию Рязанского региона и по 11 – на Ростовскую и Воронежскую области.

Семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Курской области, по четыре – в Тульской и Волгоградской. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Крыму, в Орловской и Липецкой областях.

Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево») и Волгограда. Мера уже отменена.

