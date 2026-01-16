В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка вооруженных сил

Первым объектом проверки стала одна из крупнейших воинских частей технического обеспечения, где хранятся образцы бронетанкового вооружения и техники. «Внезапно прибыла группа, вручила распоряжение командиру воинской части», – отметил Вольфович. На совещании было заслушано положение дел на базе хранения, а также запланирована проверка устранения недостатков, выявленных в ноябре 2025 г. рабочей группой Совета безопасности и комитета государственного контроля.