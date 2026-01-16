В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка вооруженных сил
По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране начата масштабная внезапная проверка вооруженных сил, которая будет носить комплексный многоэтапный характер. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает «БелТА».
Как сообщил Вольфович, замысел проверки утвержден лично Лукашенко, который также примет в ней участие. Мероприятия проводятся с учетом опыта специальной военной операции России на Украине и направлены, в частности, на проверку охраны воинских частей и мер противодействия современным средствам поражения, включая беспилотные летательные аппараты.
Первым объектом проверки стала одна из крупнейших воинских частей технического обеспечения, где хранятся образцы бронетанкового вооружения и техники. «Внезапно прибыла группа, вручила распоряжение командиру воинской части», – отметил Вольфович. На совещании было заслушано положение дел на базе хранения, а также запланирована проверка устранения недостатков, выявленных в ноябре 2025 г. рабочей группой Совета безопасности и комитета государственного контроля.
Госсекретарь подчеркнул, что проверка будет состоять из нескольких этапов и охватит различные аспекты боеготовности войск. Точные сроки и перечень проверяемых частей определяются президентом.
19 декабря 2025 г. белорусский лидер заявлял, что российский ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории республики. 22 декабря Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет размещено не более 10 «Орешников».