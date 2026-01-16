Международный форум обеспечения безопасности пройдет в РФ в 2026 году

По словам советника президента России Антона Кобякова, в течение 2026 г. запланированы мероприятия, нацеленные на наращивание союзнических связей в рамках ОДКБ, всестороннее укрепление системы коллективной безопасности организации, включая встречи экспертов и научно-практические конференции. План мероприятий основан на приоритетах председательства РФ в ОДКБ в 2026 г. и охватывает все центральные направления деятельности.