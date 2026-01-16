Международный форум обеспечения безопасности пройдет в РФ в 2026 году
В 2026 г., в год председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), РФ примет Международный форум обеспечения коллективной безопасности – новую площадку для диалога. Об этом говорится в сообщении Росконгресса.
Председательство РФ в ОДКБ проходит под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность». Форум был учрежден решением Совета коллективной безопасности ОДКБ и будет проводиться впервые. Организатором станет МИД РФ, оператором – Фонд Росконгресс.
В рамках председательства в ОДКБ Москва и впредь будет укреплять оборонный потенциал объединения. Предлагается запустить программу оснащения коллективных сил организации современными образцами российских вооружений.
Россия также усилит борьбу с наркотрафиком, будет работать над новой антитеррористической стратегией и поможет применять достижения военной медицины.
По словам советника президента России Антона Кобякова, в течение 2026 г. запланированы мероприятия, нацеленные на наращивание союзнических связей в рамках ОДКБ, всестороннее укрепление системы коллективной безопасности организации, включая встречи экспертов и научно-практические конференции. План мероприятий основан на приоритетах председательства РФ в ОДКБ в 2026 г. и охватывает все центральные направления деятельности.
Для подготовки и проведения в России Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства России в ОДКБ в 2026 г. указом президента был создан организационный комитет. Его председателем назначен зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.