Пезешкиан рассказал Путину о действиях по нормализации обстановки в Иране

Масштабные протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Они стартовали с главного базара Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позже акции охватили все провинции республики. На фоне этого президент США Дональд Трамп пообещал оказать помощь протестующим.