Пезешкиан рассказал Путину о действиях по нормализации обстановки в Иране

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора рассказал российскому коллеге Владимиру Путину об усилиях по нормализации обстановки в стране, сообщил Кремль.

Россия и Иран выступают с солидарных позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана в самом регионе. Путин и Пезешкиан сошлись на мнении, что разрешать возникающие проблемы необходимо исключительно при помощи дипломатии.

Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и реализацию совместных экономических проектов.

Масштабные протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Они стартовали с главного базара Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позже акции охватили все провинции республики. На фоне этого президент США Дональд Трамп пообещал оказать помощь протестующим.

