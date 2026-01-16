Bloomberg: Саудовская Аравия формирует военную коалицию с Египтом и Сомали
Саудовская Аравия близка к заключению соглашения с Сомали и Египтом о создании военной коалиции с целью сокращения влияния Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в регионе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Собеседники агентства рассказали, что президент Сомали Хасан Шейх Махмуд в ближайшее время планирует отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы завершить процесс заключения сделки. Ожидается, что документ будет направлен на развитие стратегического сотрудничества в области безопасности Красного моря, а также военного взаимодействия.
Саудовские официальные лица убедили правительство Сомали сократить связи с ОАЭ. Напряжение между двумя членами ОПЕК усилилось после того, как Саудовская Аравия потребовала от ОАЭ вывести свои войска из Йемена, стремясь уменьшить влияние своего конкурента.
Новый договор станет первым случаем, когда Саудовская Аравия напрямую стремится укрепить безопасность и военные силы восточноафриканской страны, отмечает Bloomberg.