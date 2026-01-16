Bloomberg: Саудовская Аравия формирует военную коалицию с Египтом и Сомали

Саудовская Аравия близка к заключению соглашения с Сомали и Египтом о создании военной коалиции с целью сокращения влияния Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в регионе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.