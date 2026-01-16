Греция объявила о расширении территориальных вод в Эгейском море
Греция расширит территориальные воды в Эгейском море и создаст второй морской парк, несмотря на позицию Турции. Об этом сообщил глава греческого МИДа Йоргос Герапетритис, передает Kathimerini.
Министр заявил, что расширение станет следующим шагом после подписания соглашений по морским границам с Египтом и Италией и введения 12-мильной зоны.
Он также анонсировал создание второго морского парка «Эгейское море – 2», который, как и первый, призван «закреплять суверенитет и нейтрализовать любые претензии на зоны юрисдикции». При этом министр подчеркнул, что Греция готова к диалогу с Турцией, но не будет обсуждать вопросы национального суверенитета. «Сегодня мы не просто равные. Мы находимся в положении реальной силы», – заявил он.
Заявление греческого министра прозвучало на следующий день после слов его турецкого коллеги Хакана Фидана, который говорил об «исторической возможности постоянного решения эгейской проблемы» и призывал сесть за стол переговоров, напоминает издание. Герапетритис назвал турецкую доктрину «Голубая Родина» «неприемлемой претензией», но отметил, что у Греции теперь есть «аргументы, которых никогда не было за столом переговоров», включая морское пространственное планирование, зафиксированное в европейском правовом поле.