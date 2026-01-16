Греция объявила о расширении территориальных вод в Эгейском море

Он также анонсировал создание второго морского парка «Эгейское море – 2», который, как и первый, призван «закреплять суверенитет и нейтрализовать любые претензии на зоны юрисдикции». При этом министр подчеркнул, что Греция готова к диалогу с Турцией, но не будет обсуждать вопросы национального суверенитета. «Сегодня мы не просто равные. Мы находимся в положении реальной силы», – заявил он.