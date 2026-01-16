Путин осмотрел первый беспилотный поезд метро в электродепо «Аминьевское»Он начнет курсировать в 2027 году
Президент РФ Владимир Путин посетил московское электродепо «Аминьевское», где ему показали первый беспилотный поезд метро. Об этом сообщили в Кремле.
Главу государства сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что в 2027 г. беспилотный поезд пойдет по линии метро, а в 2030 г. в московском метро появится линия, по которой будут курсировать только беспилотные поезда.
Среди других экспонатов: стенд «Автономные системы в городах», где представлены беспилотные наземные грузовики, воздушные тяжелые беспилотники, роботакси и роботы-доставщики российского производства.
Электродепо вместе с Путиным также посетили вице-премьер Виталий Савельев, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, министр сельского хозяйства Оксана Лут и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
Собянин в июле 2025 г. заявил, что с конца 2026 г. в московском метро запустят первые беспилотные поезда. Мэр говорил, что представители железных дорог также работают над беспилотными поездами на МЦК и Московских центральных диаметрах. Он при этом отмечал, что проект пока сталкивается с определенными сложностями, поскольку в столичном метро самые короткие интервалы движения составляют всего 90 секунд.