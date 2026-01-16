Путин осмотрел первый беспилотный поезд метро в электродепо «Аминьевское»

Собянин в июле 2025 г. заявил, что с конца 2026 г. в московском метро запустят первые беспилотные поезда. Мэр говорил, что представители железных дорог также работают над беспилотными поездами на МЦК и Московских центральных диаметрах. Он при этом отмечал, что проект пока сталкивается с определенными сложностями, поскольку в столичном метро самые короткие интервалы движения составляют всего 90 секунд.