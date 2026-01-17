Газета
Ночью над Россией сбили 99 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. 

Больше всего дронов (47) сбили над акваторией Черного моря. Еще 29 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, 12 – над Курской, по четыре – над Ростовской и Астраханской, два – над Крымом, один – над Азовским морем.

Росавиация ночью и рано утром ввела ограничения на рейсы в аэропортах Краснодара и Саратова. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

