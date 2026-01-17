На Украине за убийство российских солдат будут начислять цифровые бонусы

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров ввел систему цифровых баллов, которые будут начисляться украинским военным за подтвержденные убийства российских солдат. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные. Баллы можно будет обменять на технику через онлайн-маркетплейс.