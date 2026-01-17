На Украине за убийство российских солдат будут начислять цифровые бонусы
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров ввел систему цифровых баллов, которые будут начисляться украинским военным за подтвержденные убийства российских солдат. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные. Баллы можно будет обменять на технику через онлайн-маркетплейс.
Ранее Федоров был министром цифровой трансформации. Систему баллов он начал разрабатывать в апреле 2023 г. при запуске кластера военных разработок Brave1. Изначально проект задумывался как платформа для поддержки оборонных стартапов. Со временем одним из его ключевых элементов стала программа Army of Drones Bonus.
Схема работы выглядит следующим образом: видеозаписи, которые свидетельствуют о подтвержденных убийствах российских военнослужащих, военные загружают в программный комплекс Delta. Цифровые баллы, начисляемые после проверки, можно менять на покупку беспилотников и роботизированных систем в онлайн-магазине Brave1 Market.
Федоров отметил, что программа Army of Drones Bonus будет масштабироваться. Он сообщил, что украинские военные стартапы уже получили финансирование в размере более $105 млн через Brave 1. Система маркетплейса по‑прежнему будет частью стратегии в 2026 г.