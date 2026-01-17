Силы ПВО нейтрализовали за сутки 214 беспилотников

По данным оборонного ведомства, 17 января с 08:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 10 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены над Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями. Ночью военные нейтрализовали еще 99 дронов над акваторией Черного моря, Белгородской, Курской, Ростовской и Астраханской областями, Крымом и Азовским морем.