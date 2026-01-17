Силы ПВО нейтрализовали за сутки 214 беспилотников
Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 214 беспилотников самолетного типа. Об этом пишет Минобороны России в Telegram-канале.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах вооруженных сил Украины, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 167 районах.
По данным оборонного ведомства, 17 января с 08:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 10 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены над Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями. Ночью военные нейтрализовали еще 99 дронов над акваторией Черного моря, Белгородской, Курской, Ростовской и Астраханской областями, Крымом и Азовским морем.
На фоне попыток атак Росавиация ночью и рано утром объявила о введении ограничений на полеты в аэропортах Краснодара и Саратова. Мера применяется для обеспечения безопасности полетов.