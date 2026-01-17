Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом

Глава Чечни Рамзан Кадыров 14 декабря 2025 г. во время прямой линии с жителями региона заявил, что «сыт по горло этой властью и служению народу». Он добавил, что будет участвовать в выборах, если «президент предложит, а народ поддержит». Рамзан Кадыров впервые был избран президентом республики в 2007 г.