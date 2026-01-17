Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом
Помощник главы Чечни, секретарь совета безопасности региона Адам Кадыров провел совещание с командирами силовых ведомств. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
На совещании обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих выборов в Чечне, обеспечения общественной безопасности в ходе их проведения и профилактики борьбы с экстремизмом. Адам Кадыров указал на необходимость усиления взаимодействия между правоохранительными органами и ведомствами. Обеспечение безопасности на выборах обозначено одной из приоритетных задач.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 14 декабря 2025 г. во время прямой линии с жителями региона заявил, что «сыт по горло этой властью и служению народу». Он добавил, что будет участвовать в выборах, если «президент предложит, а народ поддержит». Рамзан Кадыров впервые был избран президентом республики в 2007 г.
Кроме того, на совещании с участием Адама Кадырова затрагивалась ситуация на территориях ответственности силовых подразделений из Чечни, защищающих интересы России в зоне проведения спецоперации, рассказал Рамзан Кадыров. Отдельное внимание было уделено условиям несения службы личных составов и вопросам снабжения бойцов провизией и необходимыми техническими средствами.
В ходе совещания секретаря совбеза Чечни наградили золотой медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Он удостоен указанной награды приказом АО «Концерн Росэнергоатом» за вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской атомной электростанции.
Адам Кадыров – один из старших сыновей главы Чечни. Он родился в 2007 г. Его карьера началась в 2023 г., когда он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики, с апреля 2025 г. занимает должность секретаря совбеза республики. 16 января местные Telegram-каналы сообщили, что в Грозном якобы произошло ДТП с участием его кортежа.