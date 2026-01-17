Газета
Главная / Политика /

ПВО уничтожила 40 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня нейтрализовали более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. С 15:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 40 дронов.

Из них 35 были сбиты над территорией Белгородской области, два – над Брянской областью, два – над Воронежской областью и один – над Курской областью.

Ранее, с 12:00 до 15:00 мск, российские военные нейтрализовали еще 24 беспилотника. Большая часть из них – 18 БПЛА – была уничтожена над Белгородской областью. Пять дронов сбили над Курской областью, один – над Орловской областью.

Утром 17 января дежурные силы ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников над Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями. В ночное время были уничтожены 99 БПЛА над акваторией Черного моря, Белгородской, Курской, Ростовской и Астраханской областями, Крымом и Азовским морем.

На фоне попыток атак Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Саратова, Волгограда и Калуги.

