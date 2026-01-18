За ночь 63 украинских БПЛА перехватили над регионами РФ

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане. Было экстренно эвакуировано 70 человек, один из которых обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания, возгорания не произошло. В аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке объявили план «Ковер». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также ввели в Грозном и Магасе.