Белый дом пригрозил каналу CBS судом из-за интервью с Трампом

Подобные действия администрации Трампа не являются неожиданными. Ранее Трамп выиграл у медиахолдинга Paramount, которому принадлежит CBS, урегулирование на $16 млн по иску о монтаже интервью с Кэмалой Харрис на «60 минут» в 2024 г. Эксперты считали иск безосновательным, но Paramount, нуждавшийся в одобрении регуляторов для продажи, пошел на соглашение.