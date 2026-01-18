Белый дом пригрозил каналу CBS судом из-за интервью с Трампом
Белый дом угрожал судом телеканалу CBS, требуя выхода в эфир полной, нередактированной версии интервью с президентом США Дональдом Трампом. По данным The New York Times, пресс-секретарь Каролайн Ливитт заявила продюсерам и ведущему Тони Докупилу, что Трамп требует показать беседу целиком.
Подобные действия администрации Трампа не являются неожиданными. Ранее Трамп выиграл у медиахолдинга Paramount, которому принадлежит CBS, урегулирование на $16 млн по иску о монтаже интервью с Кэмалой Харрис на «60 минут» в 2024 г. Эксперты считали иск безосновательным, но Paramount, нуждавшийся в одобрении регуляторов для продажи, пошел на соглашение.
CBS News заявила, что решение показать 13-минутное интервью целиком было принято независимо от угроз. Однако в прошлом канал уже уступал подобным требованиям: в сентябре после жалоб администрации CBS согласился не редактировать записи интервью для программы Face the Nation.
Угроза прозвучала на фоне того, что CBS, под руководством нового главного редактора Бари Вайса, и так увеличил эфирное время для представителей администрации. Параллельно материнская компания Paramount Skydance ведет переговоры о покупке активов Warner Bros. Discovery, что также потребует одобрения регуляторов.