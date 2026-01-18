Трамп хочет, чтобы страны платили по $1 млрд за членство в Совете мира по Газе
Администрация президента США Дональда Трампа запрашивает не менее $1 млрд у стран, желающих получить постоянное место в его новом Совете мира по Газе. Согласно проекту устава организации, с которым ознакомился Bloomberg, председателем совета станет Трамп, он будет единолично решать, кого приглашать в члены. Решения будут приниматься большинством голосов, но окончательное утверждение останется за председателем.
В проекте указано, что срок членства составит не более трех лет, но для государств, внесших более $1 млрд в течение первого года, это ограничение снимается. Критики опасаются, что Трамп создает альтернативу ООН, которую он давно критикует.
Совет описывается как организация для содействия стабильности и восстановления законного управления в конфликтных регионах. Он начнет работу после присоединения трех государств. Трамп также будет утверждать официальную печать совета. Трамп уже пригласил ряд лидеров, включая президента Аргентины Хавиера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни, в отдельный Совет мира по Газа, создаваемый в рамках этой структуры. План вызвал критику со стороны израильского премьера Биньямина Нетаньяху, заявившего об отсутствии согласования.
По данным источников, несколько европейских стран получили приглашения, но проект, предполагающий личный контроль Трампа над средствами, считается неприемлемым для многих потенциальных участников. Ряд государств активно возражают против устава и готовят коллективный ответ.
Американский чиновник подтвердил, что взнос в $1 млрд дает право на постоянное членство, а собранные средства будут направлены на восстановление Газы. Заседания совета будут проходить не реже раза в год, а повестка утверждаться председателем. Трамп также получит право исключать членов, если против не проголосуют две трети государств.
16 января Белый дом объявил о создании первого исполнительного комитета, в который войдут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.