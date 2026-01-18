Трамп хочет, чтобы страны платили по $1 млрд за членство в Совете мира по Газе

Совет описывается как организация для содействия стабильности и восстановления законного управления в конфликтных регионах. Он начнет работу после присоединения трех государств. Трамп также будет утверждать официальную печать совета. Трамп уже пригласил ряд лидеров, включая президента Аргентины Хавиера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни, в отдельный Совет мира по Газа, создаваемый в рамках этой структуры. План вызвал критику со стороны израильского премьера Биньямина Нетаньяху, заявившего об отсутствии согласования.