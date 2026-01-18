Reuters: США вели переговоры с министром Венесуэлы перед захватом Мадуро

Американские чиновники предупредили Кабельо, который контролирует силовой аппарат, против преследований оппозиции. Этот аппарат, включающий спецслужбы и полицию, остался в основном нетронутым после рейда 3 января. Кабельо фигурирует в том же обвинении США в наркоторговле, что и Мадуро, но не был задержан. Коммуникации с ним также касались санкций и этого обвинения.