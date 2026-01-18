Reuters: США вели переговоры с министром Венесуэлы перед захватом Мадуро
Представители администрации президента США Дональда Трампа начали переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо за несколько месяцев до операции по захвату президента Николаса Мадуро и продолжали контактировать с ним после нее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Американские чиновники предупредили Кабельо, который контролирует силовой аппарат, против преследований оппозиции. Этот аппарат, включающий спецслужбы и полицию, остался в основном нетронутым после рейда 3 января. Кабельо фигурирует в том же обвинении США в наркоторговле, что и Мадуро, но не был задержан. Коммуникации с ним также касались санкций и этого обвинения.
Reuters указывает, что если Кабельо решит использовать подконтрольные ему силы, это может спровоцировать хаос и угрожать власти временного президента Делси Родригес. Бывший спецпредставитель Трампа по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что многие венесуэльцы ожидают удаления Кабельо для продвижения демократического перехода. Кабельо долгое время находится под санкциями США, против него также объявлена награда в $25 млн.
Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Родригес после того, как 3 января американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».