Джей Ди Вэнс возглавит делегацию США на зимних Олимпийских играх в Милане
Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 г. в Италии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление Белого дома.
Вэнс посетит церемонию 6 февраля, когда официально стартуют Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его будут сопровождать вторая леди США Уша Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и посол США в Италии Тилман Фертитта. В состав делегации также войдут несколько бывших олимпийских чемпионов, включая сестер-близнецов Джоселин Ламоро-Дэвидсон и Моник Ламоро-Морано из женской хоккейной сборной, выигравшей золото в 2018 г. Также в группу включены фигурист Эван Лайсачек, чемпион 2010 г.
Церемония открытия впервые пройдет в новом формате. Основное мероприятие состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, в то время как Парад наций одновременно пройдёт на трех горных площадках – в Кортина-д’Ампеццо, Предазцо и Ливиньо. Это будет первый случай представления спортсменов в нескольких локациях.
Соревнования продлятся до 22 февраля на различных объектах в Милане и северной Италии. Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на открытии и не входит в состав делегации.