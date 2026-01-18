Джей Ди Вэнс возглавит делегацию США на зимних Олимпийских играх в Милане

Вэнс посетит церемонию 6 февраля, когда официально стартуют Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его будут сопровождать вторая леди США Уша Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и посол США в Италии Тилман Фертитта. В состав делегации также войдут несколько бывших олимпийских чемпионов, включая сестер-близнецов Джоселин Ламоро-Дэвидсон и Моник Ламоро-Морано из женской хоккейной сборной, выигравшей золото в 2018 г. Также в группу включены фигурист Эван Лайсачек, чемпион 2010 г.