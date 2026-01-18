ФБР призвало агентов отправиться в Миннеаполис из-за протестов
Из-за массовых протестов ФБР обратилось к агентам по всей стране с просьбой временно командироваться в Миннеаполис, штат Миннесота, пишет Bloomberg.
По данным источников агентства, ФБР в последние дни направило агентам по всей стране сообщения с просьбой добровольно временно перебраться в город. При этом в рассылке не упоминались протесты против иммиграционной и таможенной службы, обострившиеся в городе, а также не раскрывались конкретные цели задания.
На этой неделе Миннеаполис посетили директор ФБР Каш Патель и заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш. По итогам поездки Патель сообщил, что бюро активизировало меры против участников насильственных беспорядков, ведет расследование сетей финансирования преступников и уже произвело ряд арестов.
В США массовые акции протеста прошли против злоупотреблений миграционной и таможенной полиции (ICE) и погранслужбы. Они начались после того, как силовики 7 января застрелили Рене Гуд во время рейда в Миннеаполисе (Миннесота) и 8 января ранили автомобилистов-мигрантов в Портленде (Орегон).