ФБР призвало агентов отправиться в Миннеаполис из-за протестов

По данным источников агентства, ФБР в последние дни направило агентам по всей стране сообщения с просьбой добровольно временно перебраться в город. При этом в рассылке не упоминались протесты против иммиграционной и таможенной службы, обострившиеся в городе, а также не раскрывались конкретные цели задания.