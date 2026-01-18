Премьер-министр Японии: в Токио считают важными отношения с Москвой

Как отметил Сато, после публикаций в японских СМИ о посещении Судзуки Москвы в конце декабря 2025 г. может показаться, что «канцелярия премьер-министра прохладно отнеслась к визиту Судзуки в Россию, но это не так» (цитата по ТАСС). До поездки в Москву депутат Судзуки и премьер-министр Японии Такаити встретились с главой МИДа Тосимицу Мотэги. Как отметил Сато, премьер устно просила Судзуки передать Путину, что Япония считает важными отношения с Россией, а во-вторых, что она ждет завершения конфликта на Украине.