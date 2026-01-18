МИД Нидерландов расценил угрозы Трампа о пошлинах из‑за Гренландии как шантаж
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил расценил как шантаж угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные торговые пошлины против европейских стран ради получения согласия на передачу Гренландии США. Такое заявление Давид ван Вил сделал в эфире телепередачи WNL op Zondag.
«Это шантаж, и в этом нет необходимости. Это никак не помогает ни НАТО, ни самой Гренландии», – сказал ван Вил (цитата по ТАСС).
Ван Вил сообщил, что Нидерланды были удивлены решением Трампа, особенно учитывая, что отправка европейских военнослужащих в Гренландию для учений изначально задумывалась как элемент позитивной повестки. Он подчеркнул: участие европейских стран в учениях НАТО в Гренландии призвано продемонстрировать серьезное отношение к вопросам безопасности. По словам ван Вила, учения планировались давно, а сейчас к ним присоединилось больше стран. При этом введение пошлин никак нельзя обосновать.
«Это не то, как союзники должны обращаться друг с другом», – заключил он.
Трамп 17 января анонсировал введение с 1 февраля 2026 г. пошлин на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Американский глава предупредил, что с 1 июня текущего года пошлина вырастет с 10 до 25%. Тариф будет действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии.
15 января первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания. На этом фоне в Белом доме указали, что отправка европейских военных в Гренландию не меняет планов Трампа купить остров.