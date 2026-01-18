МИД Нидерландов расценил угрозы Трампа о пошлинах из‑за Гренландии как шантаж

Ван Вил сообщил, что Нидерланды были удивлены решением Трампа, особенно учитывая, что отправка европейских военнослужащих в Гренландию для учений изначально задумывалась как элемент позитивной повестки. Он подчеркнул: участие европейских стран в учениях НАТО в Гренландии призвано продемонстрировать серьезное отношение к вопросам безопасности. По словам ван Вила, учения планировались давно, а сейчас к ним присоединилось больше стран. При этом введение пошлин никак нельзя обосновать.