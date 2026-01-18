В феврале Госдума может рассмотреть поправки о лимитах сверхурочной работы

Госдума может в феврале принять в первом чтении законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ с 120 до 240 часов в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.