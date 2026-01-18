Газета
В феврале Госдума может рассмотреть поправки о лимитах сверхурочной работы

Ведомости

Госдума может в феврале принять в первом чтении законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ с 120 до 240 часов в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект в палату парламента внесло правительство. До 27 января депутаты могут внести в комитет отзывы, замечания и предложения.

Как отметил Нилов, увеличение нормы переработок в два раза объясняется потребностями на рынке труда.

Согласно действующему Трудовому кодексу, лимит сверхурочной работы установлен в четыре часа в течение двух дней подряд. Cверхурочная работа ограничена 120 часами в год, при этом первые два часа оплачиваются в полуторном размере, а последующие – в двойном.

Новым законопроектом предлагается не только увеличить годовой лимит до 240 часов, но и установить, что любая работа, начиная со 121-го часа, должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

