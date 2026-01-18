Газета
Главная / Политика /

Медведчук назвал внешнее управление ООН единственным способом спасти Украину

Ведомости

Единственным способом стабилизировать ситуацию на Украине является введение внешнего управления под эгидой ООН. Об этом лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС. По его словам, согласно статьям 39 и 41 Устава ООН такая временная администрация, созданная решением Совета Безопасности ООН, может организовать проведение демократических выборов и восстановить правопорядок.

«Единственный механизм, который позволит провести выборы и признать их результаты легитимными, – это предложенный президентом РФ Владимиром Путиным вариант миротворческой миссии ООН», – пояснил политик.

Медведчук отметил, что администрация должна будет обеспечить проведение президентских и парламентских выборов, разработать новую конституцию, восстановить верховенство права, запретить деятельность национал-радикальных организаций, прекратить репрессии против Украинской православной церкви и создать условия для восстановления территорий через свободную экономическую зону.

Политик также провел аналогию с предложениями президента США Дональда Трампа по введению переходного управления в Венесуэле и секторе Газа, подчеркнув, что подобный механизм обсуждается на международном уровне.

