Медведчук назвал внешнее управление ООН единственным способом спасти Украину

Единственным способом стабилизировать ситуацию на Украине является введение внешнего управления под эгидой ООН. Об этом лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС. По его словам, согласно статьям 39 и 41 Устава ООН такая временная администрация, созданная решением Совета Безопасности ООН, может организовать проведение демократических выборов и восстановить правопорядок.