Глава ЦБ Латвии: Европа находится в состоянии войны с Россией

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что Европа, по его мнению, уже находится в состоянии войны с Россией. Его слова приводит Financial Times. Казакс пояснил, что конфликт, хотя и не ведущийся «на земле», проявляется в кибератаках, диверсиях на инфраструктуре и нарушениях воздушного пространства.

Казакс также отметил, что латвийский центробанк несколько лет разрабатывает планы по обеспечению финансовой стабильности на случай возможной эскалации между Россией и европейскими странами.

В марте 2024 г. Казакс поддержал идею конфискации замороженных активов Центробанка России, назвав эту меру возможной и необходимой. Он заявил, что Евросоюзу придется арестовать российские замороженные активы для передачи их Украине, если он хочет, чтобы Киев одержал победу в конфликте.

