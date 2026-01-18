Глава ЦБ Латвии: Европа находится в состоянии войны с Россией

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что Европа, по его мнению, уже находится в состоянии войны с Россией. Его слова приводит Financial Times. Казакс пояснил, что конфликт, хотя и не ведущийся «на земле», проявляется в кибератаках, диверсиях на инфраструктуре и нарушениях воздушного пространства.