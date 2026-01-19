Газета
Ночью силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшее число сбитых беспилотников – 31 единица – пришлось на территорию Белгородской области. Еще 29 БПЛА было уничтожено в Саратовской области, 25 – в Воронежской. По три воздушных цели силы ПВО поразили в Брянской и Тамбовской областях. Один беспилотник был ликвидирован в Курской области.

В течение ночи Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова («Гагарин») и Пензы. Мера уже отменена.

