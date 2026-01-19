Ночью силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России

Наибольшее число сбитых беспилотников – 31 единица – пришлось на территорию Белгородской области. Еще 29 БПЛА было уничтожено в Саратовской области, 25 – в Воронежской. По три воздушных цели силы ПВО поразили в Брянской и Тамбовской областях. Один беспилотник был ликвидирован в Курской области.