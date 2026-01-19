Газета
Путин традиционно окунулся в купель на Крещение

Ведомости

Президент России Владимир Путин по традиции принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, окунался», – пояснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Крещение для президента является большим праздником, как и для других православных, работающих в Кремле. При этом он подчеркнул, что крещенский обряд носит характер таинства и остается личным, персональным выбором каждого.

Вечером 18 января агентство «БелТА» сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко также окунулся в прорубь на Крещение. На опубликованном видео Лукашенко в белой долгополой рубахе заходит в купель, вырубленную во льду водоема. Вместе с ним был его питомец – шпиц Умка.

Крещение Господне православные христиане отмечают 19 января. Этот праздник считается одним из самых древних в христианстве. Он традиционно сопровождается массовыми купаниями в освященных прорубях.

