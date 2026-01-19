Филиппины нашли первое за последние 10 лет крупное месторождение газа
Первое более чем за 10 лет крупное месторождение природного газа было найдено специалистами на Филиппинах, сообщил в соцсети Facebook
«Филиппины обнаружили месторождение природного газа на участке Малампайя Восток–1, это наше первое крупное открытие за более чем десятилетие, что придает новый импульс нашим усилиям по обеспечению стабильного и надежного энергоснабжения страны», – написал он.
По словам главы государства, залежи природного газа обнаружили примерно на расстоянии 5 км к востоку от существующего месторождения Малампайя. Новые запасы составляют около 2,8 млрд куб. м газа, это почти 14 млрд кВт/ч электроэнергии ежегодно.
Президент отметил, что филиппинские специалисты занимались поисками. В ходе бурения не зафиксировали никаких происшествий.