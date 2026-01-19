В студии разработчика GTA 6 Rockstar Games произошел пожар

В здании шотландской студии разработчика игры GTA 6 Rockstar Games в Эдинбурге произошел пожар, который мог быть вызван взрывом в котельной. Здание было оцеплено. Об этом сообщает The Herald со ссылкой на заявление шотландской пожарно-спасательной службы (SFRS).