В студии разработчика GTA 6 Rockstar Games произошел пожар
В здании шотландской студии разработчика игры GTA 6 Rockstar Games в Эдинбурге произошел пожар, который мог быть вызван взрывом в котельной. Здание было оцеплено. Об этом сообщает The Herald со ссылкой на заявление шотландской пожарно-спасательной службы (SFRS).
Инцидент произошел в 5:02 по местному времени (2:02 мск). На место происшествия было отправлено около семи машин SFRS. Сообщений о жертвах не поступало.
Сейчас Rockstar Games активно разрабатывает GTA 6, которую планируют выпустить 19 ноября 2026 г. Изначально релиз должен был состояться в 2025 г., затем его перенесли на 26 мая 2026 г., позже дата снова изменилась.