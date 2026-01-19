Газета
В студии разработчика GTA 6 Rockstar Games произошел пожар

В здании шотландской студии разработчика игры GTA 6 Rockstar Games в Эдинбурге произошел пожар, который мог быть вызван взрывом в котельной. Здание было оцеплено. Об этом сообщает The Herald со ссылкой на заявление шотландской пожарно-спасательной службы (SFRS). 

Инцидент произошел в 5:02 по местному времени (2:02 мск). На место происшествия было отправлено около семи машин SFRS. Сообщений о жертвах не поступало. 

Сейчас Rockstar Games активно разрабатывает GTA 6, которую планируют выпустить 19 ноября 2026 г. Изначально релиз должен был состояться в 2025 г., затем его перенесли на 26 мая 2026 г., позже дата снова изменилась. 

