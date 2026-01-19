Двое детей погибли из-за отравления угарным газом в детском саду Иерусалима

Пожарно-спасательные службы исключили возможность отравления опасными веществами, но не исключили вероятность отравления газом, который мог выделяться из отопительного оборудования, пишет Kan. Первоначально израильская полиция рассматривала инцидент как возможное воздействие неизвестного опасного вещества, но позже это предположение было отвергнуто.