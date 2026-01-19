Газета
Двое детей погибли из-за отравления угарным газом в детском саду Иерусалима

В детском саду Иерусалима погибли двое детей, еще 53 были госпитализированы для медицинского обследования. По предварительным данным, причиной смертей стало отравление угарным газом. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Израиля Kan.

Пожарно-спасательные службы исключили возможность отравления опасными веществами, но не исключили вероятность отравления газом, который мог выделяться из отопительного оборудования, пишет Kan. Первоначально израильская полиция рассматривала инцидент как возможное воздействие неизвестного опасного вещества, но позже это предположение было отвергнуто.

Гостелерадиокомпания сообщила, что инцидент произошел в частном детском саду, который не имел лицензии от министерства образования. Портал Ynet также указал, что три воспитательницы были задержаны полицией для проведения допроса.

По данным скорой помощи Израиля, госпитализированные дети находятся в состоянии легкой степени тяжести. Сообщается также, что среди пострадавших есть два младенца в возрасте около четырех месяцев. Они находятся в критическом состоянии.

