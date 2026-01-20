Газета
Главная / Политика /

Ким Чен Ын публично раскритиковал и уволил вице-премьера

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын публично подверг критике заместителя премьер-министра Ян Сын Хо и снял его с должности. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе церемонии ввода в строй объекта первой очереди реконструкции и модернизации на Ренсонском машиностроительном объединении Ким Чен Ын обратил внимание, что в процессе первой очереди модернизации Ренсонмаша был создан «излишний искусственный хаос из-за безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, что повлекло за собой трудности и немалый экономический ущерб».

Ким Чен Ын подчеркнул, что нынешние силы руководства хозяйством не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом. По его словам, нужно перестать полагаться на тех, «кто слишком долго привыкал к пораженчеству, безответственности и пассивности». Он на месте освободил от должности Ян Сын Хо.

По данным The Chosun Daily, Ян Сон Хо курировал машиностроительную отрасль.

