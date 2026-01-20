Ким Чен Ын публично раскритиковал и уволил вице-премьера

Ким Чен Ын подчеркнул, что нынешние силы руководства хозяйством не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране в целом. По его словам, нужно перестать полагаться на тех, «кто слишком долго привыкал к пораженчеству, безответственности и пассивности». Он на месте освободил от должности Ян Сын Хо.