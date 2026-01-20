Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа за ночь над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 19 января до 7:00 мск 20 января, сообщает Минобороны.

По девять БПЛА было ликвидировано в небе над Брянской областью и Крымом. Три воздушных цели было нейтрализовано в Воронежской области, по две – в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской, Самарской областях. Один беспилотник российские военные сбили в Смоленской области.

Вечером 19 января и ночью 20 января Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Ярославля («Туношна»), Самары («Курумоч»). Мера уже отменена.

