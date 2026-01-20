Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России

По девять БПЛА было ликвидировано в небе над Брянской областью и Крымом. Три воздушных цели было нейтрализовано в Воронежской области, по две – в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской, Самарской областях. Один беспилотник российские военные сбили в Смоленской области.