Лавров: начало года «побьет все рекорды по впечатлительности»
Первые недели 2026 г. «побьют все рекорды по впечатлительности». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии РФ в 2025 г.
«То, что вобрал в себя первый период 20-дневный 2026 г., я думаю, побьет все рекорды по впечатлительности, которые оставил после себя 2025 г.», – отметил он.
3 января американские силы захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».
После этого Трамп возобновил обсуждения своих намерений взять под контроль Гренландию. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». 18 января он повторил, что Россия и Китай якобы «хотят завладеть Гренландией и Дания ничего не может с этим поделать».